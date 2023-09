Maroc : le Premier ministre du Tchad exprime sa solidarité après le séisme

Le Premier ministre et chef du gouvernement de Transition du Tchad, Saleh Kebzabo, a adressé une lettre empreinte de compassion et de solidarité au Premier ministre du Maroc, en réaction au séisme dévastateur qui a frappé la région du sud-ouest de Marrakech, le 9 septembre 2023.



Dans sa lettre adressée au Premier ministre marocain, Saleh Kebzabo a exprimé sa profonde consternation, face à ce violent séisme de magnitude 7, qui a causé la perte de vies humaines et a laissé de nombreux blessés parmi les citoyens marocains.



Au nom du gouvernement tchadien, du peuple tchadien, et en son nom personnel, Saleh Kebzabo a présenté ses sincères condoléances à son homologue marocain. Il a également tenu à souligner la solidarité du peuple tchadien envers le peuple frère du Maroc en ces moments difficiles.



Le Premier ministre du Tchad a exprimé ses vœux de rétablissement rapide pour les blessés, et a imploré la miséricorde d'Allah, pour accorder la paix éternelle aux défunts et apaiser la douleur des familles endeuillées.