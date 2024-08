ANALYSE Mission de paix en RCA : analyse de la Résolution 2745 (2024) du Conseil de sécurité

Par Maître Dangabo Moussa - 6 Août 2024



Considérations sur le sens et la portée de la résolution n°2745 (2024) du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la RCA du 30 juillet 2024.

I - Le Sens de la résolution n° 2745 (2024) du Conseil de Sécurité

La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n° 2745 (2024) sur la République centrafricaine (RCA) vise principalement à adresser la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans le pays. Voici les points clés et le sens général de cette résolution :

1. Renforcement de la Mission de maintien de la paix : La résolution peut inclure des mesures pour renforcer le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA). Cela pourrait signifier l'augmentation du nombre de personnel militaire et civil, l'amélioration des capacités logistiques et opérationnelles, et l'élargissement des domaines d'intervention. 2. Soutien au processus politique : La résolution est susceptible de réaffirmer le soutien de l'ONU au processus de paix en cours en RCA, y compris la mise en œuvre de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR) signé en 2019. Elle pourrait également encourager les parties prenantes à respecter leurs engagements et à continuer les dialogues inclusifs pour une paix durable. 3. Protection des civils : Une partie significative de la résolution se concentrerait sur la protection des civils contre la violence, les abus et les violations des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les femmes et les enfants. Cela peut inclure des directives pour améliorer les conditions de sécurité, l'accès humanitaire et le soutien aux victimes de violence. 4. Sanctions : La résolution pourrait également comporter des éléments relatifs aux sanctions contre les individus et les groupes armés qui entravent le processus de paix, commettent des violations des droits de l'homme ou participent à des activités criminelles, telles que le trafic d'armes. 5. Développement et aide humanitaire : La résolution est susceptible de souligner l'importance de l'aide internationale pour le développement économique et social de la RCA, y compris la reconstruction des infrastructures, l'amélioration des services de santé et d'éducation, et la promotion de la bonne gouvernance et de l'état de droit.

En résumé, la résolution n° 2745 (2024) du Conseil de sécurité de l'ONU sur la RCA a pour objectif de renforcer les efforts de stabilisation, de protection des civils, de soutien au processus politique et de promotion du développement durable dans le pays. Elle représente un engagement continu de la communauté internationale à aider la RCA à sortir du cycle de conflit et à construire une paix durable.

II - La portée de la résolution n°2745 (2024) sur la RCA

La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies n° 2745 (2024) concernant la République centrafricaine (RCA) porte généralement sur des mesures destinées à soutenir la paix et la stabilité dans le pays. Voici les principaux aspects que pourrait inclure cette résolution :

1. Renouvellement du Mandat de la MINUSCA : La résolution pourrait renouveler le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), en précisant ses responsabilités et ses objectifs. 2. Renforcement de la Sécurité : Elle pourrait inclure des mesures visant à renforcer la sécurité, notamment en appuyant les forces de sécurité centrafricaines, en protégeant les civils et en désarmant les groupes armés. 3. Soutien aux Processus Politiques : La résolution pourrait soutenir les efforts politiques, y compris le dialogue entre les parties prenantes centrafricaines, la réconciliation nationale et les élections. 4. Sanctions et Embargos : Elle pourrait reconduire ou modifier les sanctions et embargos sur les armes afin d'empêcher leur flux vers des groupes armés illégaux. 5. Protection des Droits de l'Homme : La résolution pourrait renforcer les mécanismes de protection des droits de l'homme, y compris en luttant contre l'impunité pour les violations des droits de l'homme et en soutenant le système judiciaire centrafricain. 6. Aide Humanitaire : Elle pourrait inclure des mesures pour faciliter l'accès à l'aide humanitaire et protéger les travailleurs humanitaires. 7. Développement Socio-économique : La résolution pourrait encourager les efforts de développement socio-économique pour traiter les causes profondes du conflit et promouvoir une paix durable.

Pour obtenir des informations spécifiques et détaillées sur la portée exacte de la résolution 2745 (2024), il est recommander de consulter le texte officiel de la résolution disponible sur le site des Nations Unies ou dans les documents du Conseil de sécurité.

Par Maître Dangabo Moussa, Avocat.





