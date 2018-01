N’Djamena : le maire du 5ème arrondissement primé pour sa gestion

L'organisation Nirvana pour la Promotion de la Femme et de la Jeunesse Africaine, a organisé ce vendredi 26 janvier 2018, à la Bibliothèque Nationale, une cérémonie de remise de « prix honorifique » au maire de la commune du 5eme arrondissement, Mahamat Saleh Moussa.



Le Maire de la commune du 5ème arrondissement et ses collaborateurs ont été primés pour leurs compétences. Ils ont été jugés « ouverts et à la fois compétents pour avoir su gérer leur circonscription administrative d'une manière efficace et efficiente. »



L'organisation Nirvana qui entend contribuer au développement du Tchad, s’oblige à suivre certaines évolutions de près, et à encourager les meilleurs acteurs d'une manière impartiale et honnête.



L'organisation Nirvana pour la Promotion de la Femme et de la Jeunesse Africaine, Djibrine Souleymane Amalkher affirme que le maire de la commune du 5eme arrondissement, Mahamat Saleh Moussa est l'un des rares acteurs qui a su gérer sa commune sans grève du personnel durant l'année 2017. Il est animé d'une politique ambitieuse pour faire face aux obstacles.



« Le maire de la commune du 5ème arrondissement, Mahamat Saleh Moussa et son équipe ont mis en place des cadres de discussion et d'échanges périodiques, et institué un cadre de concertation avec les conseillers municipaux », justifie t-elle.



Pour sa part, le maire de la commune du 5ème arrondissement, Mahamat Saleh Moussa se dit comblé de joie par cette distinction honorifique qui lui est décernée. En outre, il précise que le prix qu'il reçoit est le fruit d'un effort collectif conjugué à l’infini par le personnel de sa circonscription administrative.