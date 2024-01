Niger : 2653 milliards FCFA de budget 2024 pour la relance économique

Ce budget ambitieux vise à stimuler la croissance prévue à 7,9% en moyenne d'ici 2026, tirée par l’industrie.

Il comprend des mesures pour soutenir le secteur privé, des exonérations fiscales et des dépenses sociales pour aider les Nigériens.



59% des crédits iront aux secteurs prioritaires comme la santé et l'éducation. Les investissements sur fonds propres passeront de 257 à 476 milliards FCFA.



Les salaires augmenteront de 17,97 milliards FCFA pour permettre le recrutement dans la fonction publique, surtout dans l'éducation et la santé.



Malgré les sanctions, le Niger compte sur ses propres moyens pour financer le développement économique et social.