Niger : Lourde perte pour la garde nationale dans une embuscade à Tillabéry

Selon les informations disponibles, l'unité de la Garde Nationale du Niger (GNN) était chargée d'escorter des agents expatriés d'une entreprise impliquée dans les travaux de réalisation de la ligne électrique du Barrage de Kandadji. C'est à environ 10 kilomètres au nord de Sakoira, dans la région de Tillabéri, que cette patrouille a été prise pour cible par une attaque surprise menée par des éléments terroristes.





Dans son dernier bulletin d’activités opérationnelles, diffusé samedi soir sur la télévision publique nigérienne, l’armée a précisé que les assaillants s'étaient dissimulés au sein de campements civils avant de lancer leur offensive perfide contre la patrouille de la GNN.





La même source a indiqué que « Face à cette agression perfide, la patrouille a riposté avec bravoure jusqu’à l’arrivée des renforts terrestres et aériens qui ont contraint l’ennemi à rompre le contact et prendre la fuite en direction du nord ». Suite à cette attaque, l'armée nigérienne a annoncé qu'après une réorganisation rapide, « une vaste opération de poursuite a été déclenchée sur les traces des assaillants, mobilisant d’importants moyens aériens et terrestres dans le but de... » La suite du bulletin n'a pas été fournie dans cet extrait.





Cette embuscade met en lumière la persistance de la menace terroriste dans la région de Tillabéry et les défis auxquels sont confrontées les forces de sécurité nigériennes dans la protection des populations et des projets de développement. La perte de ces douze soldats est un coup dur pour la Garde Nationale et pour le Niger dans sa lutte contre le terrorisme.