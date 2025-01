Niger - Niamey : Saisie d'armes et de munitions dissimulées dans des charrettes

Cette saisie démontre une fois de plus la détermination des forces de l’ordre à lutter contre la prolifération des armes et à garantir la sécurité des citoyens. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs de ce trafic et de déterminer leurs complices.





Appel à la vigilance





Face à cette menace, les autorités appellent la population à la plus grande vigilance et à signaler tout comportement suspect aux forces de l’ordre. La circulation d’armes illégales constitue une menace grave pour la sécurité de tous.