Niger : Plusieurs officiers supérieurs proches de l’ancien régime radiés de l’Armée

Au Niger, « quatre officiers généraux et supérieurs » ont été radiés des Forces armées nigériennes (FAN) pour « désertion », a rapporté ce vendredi 1er decembre 2023 le journal ActuNiger.



« Il s’agit des généraux de brigade Mahamadou Abou Tarka et Ibrahim Waly Karingama ainsi que des colonels Souleymane Harouna Gazobi et Mamane Kadela Seydina », a précisé le journal ajoutant que des officiers proches de l’ancien régime qui ont pris le chemin de l’exil au lendemain du coup d’Etat et qui sont sous le coup de mandats d’arrêt émis par les services spéciaux pour « complot contre l’Etat » en lien avec les évènements du 26 juillet 2023.



Ce journal note que ces officiers radiés et proches des responsables de l’ancien régime était déjà sous le coup de mandats d’arrêt émis par les services de sécurité pour « complot contre l’Etat » en lien avec les évènements du 26 juillet 2023. D’autres officiers soupçonnés d’avoir trempés dans les mêmes faits notamment de « trahison », n’ont pas eu la chance de fuir le pays avant leur interpellation. Actuellement détenus dans plusieurs prisons du pays, leur sort dépend désormais de la justice.