Niger : en cas d'attaque, le général Tchiani autorise l'appui militaire du Burkina Faso et du Mali

Plus tôt, selon Reuters, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Olivia Ragnaghnewendé Rouamba, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabés de l'étranger, et Ali Lamine Zeine, chef du gouvernement de transition du Niger, avaient confirmé ces informations.



Pour rappel, fin août, les gouvernements malien et burkinabè ont averti dans un communiqué "que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali".