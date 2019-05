AFRIQUE Pétrole et gaz : des ministres de pays africains producteurs discutent de l'avenir de l'industrie de l'énergie

Alwihda Info | Par APO - 21 Mai 2019 modifié le 21 Mai 2019 - 17:11

LONDRES, Royaume-Uni - Dix-sept ministres des plus grands pays producteurs d'énergie d'Afrique, dont des pays comme le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Tunisie, ont convenu de se réunir au Cap à l'occasion de la Semaine africaine du pétrole (AOW), qui aura lieu du 4 au 8 novembre 2019, avec la volonté de créer des partenariats pour leurs secteurs énergétiques.



Les ministres profiteront du sommet de la semaine africaine du pétrole pour parler de stratégies nationales, de la compétitivité souveraine, de l'octroi de licences et de la finalisation des appels d'offres. Compte tenu des pressions croissantes exercées sur les États souverains pour qu'ils mettent en place des environnements d'exploitation attrayants, les ministres présenteront en détail leurs stratégies en matière d'hydrocarbures à plus de 1 500 cadres supérieurs de l'ensemble de la chaîne de valeur amont, y compris les CPN, les CPI, les opérateurs indépendants, la communauté des géosciences, les entreprises de service, les EPC et le monde financier.



En 2019, les ministres présents seront :



M. Slim Feriani, Ministre de l'Energie de la Tunisie, qui rejoindra pour la première fois dans l'histoire d'AOW les représentants gouvernementaux à la tribune. Bien que la Tunisie soit bien connue pour sa production pétrolière, M. Feriani a récemment annoncé que le pays prévoyait de doubler sa production de gaz cette année, la faisant passer de 35 000 barils d'équivalent pétrole à 65 000 lorsque le champ gazier du sud de Nawara entrera en production en juin. Il fournira plus de détails sur l'état des ressources pétrolières et gazières de la Tunisie à l'occasion de l'AOW 2019.



S.E. Irene Muloni, Ministre de l'énergie et du développement minéral de l'Ouganda. En 2018, l'Ouganda a organisé une tournée de présentation à l'occasion de la Semaine africaine du pétrole pour présenter « les réserves prouvées de pétrole et de gaz du pays, qui représentent près de 12% de la production mondiale de pétrole ». Cette année, elle développera ce thème en faisant le point sur le plus récent projet d'exploration pétrolière du pays.



S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, Ministre des Mines, de l'Industrie et de l'Energie de Guinée Équatoriale. Célèbre pour ses champs de pétrole brut offshore, la Guinée équatoriale produit environ 13,5 millions de tonnes de pétrole brut par an, dont 149 millions de tonnes de réserves récupérables. Venez assister à cette séance lors de l'AOW pour en apprendre davantage sur l'environnement politique et réglementaire attrayant du pays à l’égard du secteur énergétique.



M. Emmanuel Ibe Kachikwu, Ministre d'État chargé des ressources pétrolières du Nigéria. Le Nigeria est le plus grand producteur et exportateur de pétrole d'Afrique ; cependant, il dispose également d'importantes réserves de gaz pour le développement, attirant l'intérêt d'opérateurs locaux tels que Seplat et Oando qui sponsorisent la Semaine du pétrole africaine en 2019. Ne manquez pas les mises à jour du ministre sur les projets d'exploration et les développements politiques les plus intéressants du Nigeria.



Outre ceux déjà mentionnés, les ministres de l'Afrique du Sud, de la République du Congo, de la République centrafricaine, de Djibouti, du Burkina Faso, de la Guinée, de la Gambie, du Mali, de la Zambie, du Rwanda et du Tchad prendront également la parole au cours de cette manifestation.





