Présidentielle au Sénégal : La Cédéao annonce le déploiement de 130 observateurs

Dans ce communiqué, la CEDEAO adresse également ses félicitations à Macky Sall, Président actuel du Sénégal, pour avoir promulgué une loi d'amnistie. Sans mentionner explicitement son nom, cette organisation ouest-africaine reconnaît ainsi les efforts déployés par le chef de l'État pour favoriser la réconciliation nationale. Il est important de rappeler que Ousmane Sonko a été libéré de prison suite à cette loi.



La Commission se tient informée constamment de l'évolution politique au Sénégal et salue donc la promulgation de cette loi d'amnistie. Elle demeure engagée à soutenir le peuple sénégalais dans ses efforts pour parvenir à une véritable réconciliation nationale et consolider son système démocratique.



Dans cet esprit et conformément aux dispositions pertinentes du Protocole Additionnel sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance (2001), ainsi qu'à d'autres instruments régionaux et internationaux pertinents, la Commission décide donc d'envoyer une forte délégation composée de 130 observateurs lors des élections présidentielles du 24 mars 2024 au Sénégal. Cette mission sera dirigée par Son Excellence le Professeur Ibrahim Agboola Gambari afin d'assurer un suivi adéquat du processus électoral.



Par conséquent, la Commission lance un appel solennel à toutes les parties prenantes impliquées dans ce processus électoral pour faire du Sénégal le véritable gagnant en prônant et donnant priorité à la tolérance, à la paix et à la réconciliation par des discours pacifiques ainsi que par des actions concrètes en faveur d'un climat apaisé pendant ces élections.