Prix pour un leadership d’excellence en Afrique : pas de Lauréat 2019

LONDRES – La Fondation Mo Ibrahim a annoncé jeudi qu’il n’y a pas de lauréat 2019 du Prix Ibrahim pour un leadership d’excellence en Afrique. La décision a été prise à l’issue des délibérations du Comité indépendant d’attribution du Prix.



Annonçant la décision, le président du Comité, Festus Mogae, a déclaré : « Le Prix Ibrahim récompense les dirigeants africains qui ont fait preuve d’un leadership véritablement exceptionnel, et met en exergue des modèles d’exception pour le continent. Il est décerné aux dirigeants qui, grâce à leur gouvernance remarquable, ont apporté paix, stabilité et prospérité à leurs concitoyens. A l’aune de ces critères rigoureux, le Comité n’a pas été en mesure d’identifier un lauréat pour 2019. »



Pour Mo Ibrahim, Président de la Fondation Mo Ibrahim : « L’Afrique est confrontée à une pluralité de défis parmi les plus lourds du monde contemporain. Notre continent réclame des dirigeants capables de gouverner dans le respect des valeurs et principes démocratiques et de transformer ces défis en opportunités. Les deux tiers de nos concitoyens vivent désormais dans un pays mieux gouverné qu’il y a dix ans : les progrès sont donc indéniables. Je suis certain que nous aurons prochainement l’occasion de décerner ce Prix »