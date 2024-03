Promotion de l'équité au Tchad : Lancement d'un dialogue intergénérationnel

Organisé par le consortium Leadership pour l'Environnement et le Développement (Lead Tchad) et le Public Interest Law Center (PILC), ce dialogue bénéficie du soutien financier de l'Union Européenne dans le cadre de la mise en œuvre du Plan genre du Ministère de la Femme.



La représentante du Consortium Lead Tchad, Ngarassal Ronel Tabita, a précisé que cet atelier vise à mettre en lumière les actions de promotion de l'équité et de l'égalité entre les hommes, les femmes et la nouvelle génération. De son côté, la chargée d'affaires de l'Union Européenne, Sona Jorosova, a souligné l'importance cruciale de l'égalité des genres pour la compréhension mutuelle, le rapprochement et l'inclusion.



La Secrétaire Générale du Ministère de la Femme et de la Petite Enfance, Moudelbaye Noubandissem Appoline, représentant la Ministre du tutelle, a alerté sur les stéréotypes sexistes, les normes traditionnelles et les croyances religieuses qui continuent de limiter le rôle et la place de la Femme dans la société.



La tenue du dialogue intergénérationnel était initialement prévue à Abeché, à l'Université Adam Barka, dans le cadre des activités marquant la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET 2024). Cependant, en raison de la succession d'événements inattendus, le dialogue a été délocalisé à N'Djamena.