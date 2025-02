RCA - Accident d'avion à Ndélé : deux blessés

Un accident d'avion s'est produit ce lundi à l'aérodrome de la ville de Ndélé, au nord-est de la République Centrafricaine. Selon les premiers éléments de l'enquête, un appareil appartenant aux Nations Unies a été impliqué dans cet incident. Deux personnes auraient été blessées et sont actuellement en cours d'évacuation pour recevoir les soins nécessaires.





Les circonstances exactes de cet accident restent à éclaircir. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. Les autorités compétentes sont mobilisées pour apporter toute l'aide nécessaire aux victimes et à leurs familles.





Un choc pour la population





Cet événement tragique a suscité une vive émotion au sein de la population de Ndélé. Les habitants de la région sont sous le choc et attendent avec impatience d'en savoir plus sur les causes de cet accident.





Les opérations des Nations Unies en RCA





Les Nations Unies sont présentes en Centrafrique depuis plusieurs années pour soutenir le processus de paix et de réconciliation. Les avions des Nations Unies sont régulièrement utilisés pour acheminer du personnel, du matériel et de l'aide humanitaire dans les zones les plus reculées du pays.





Cet accident rappelle les risques encourus par les personnels humanitaires et les forces de maintien de la paix.