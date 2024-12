RCA : Audience Accordée à une délégation du Conseil Supérieur de l’Économie Arabo-Africaine

Les échanges entre les deux personnalités ont principalement porté sur la création de projets structurants en République Centrafricaine. À la sortie de cette audience, Monsieur Abu Zeid a déclaré : « Je remercie le Président de la République et le peuple centrafricain pour l’accueil chaleureux qui nous est réservé et l’occasion donnée pour investir en République Centrafricaine. »



Importance Stratégique de la RCA

Monsieur Hani Hasan Abu Zeid a souligné que le Conseil Supérieur de l’Économie Arabo-Africaine est une organisation de renommée internationale regroupant plusieurs entreprises. Il a expliqué que le choix de la République Centrafricaine se justifie par sa position géographique favorable et stratégique pour l’implémentation de projets d’intérêt commun.



Projets Phare

L'organisation a décidé d'accompagner quatre projets phares dans les secteurs suivants : énergie, agriculture, transport fluvial et banque.

Le coût total de ces projets est estimé à environ quatre milliards de dollars, avec pour mission de soutenir les investisseurs privés.



Engagement du Président

Monsieur Abu Zeid a salué la disponibilité et la volonté du Président Faustin Archange Touadera à soutenir la mise en œuvre de ces projets d’investissement en République Centrafricaine, soulignant ainsi un partenariat prometteur pour l'avenir du pays.