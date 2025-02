RCA : Ethiophian Airlines va augmenter le nombre de vols à 5 par semaine

Une délégation de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines a rencontré le dimanche 16 février 2025, le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera, en marge de la 38ème assemblée générale de l’Union Africaine à Addis-Abeba.



Les responsables de cette compagnie sont venus annoncer au chef de l’Etat la décision de l’augmentation de la fréquence des vols d'Ethiopian Airlines à destination et au départ Bangui.



Le nombre des vols passera de 3 à 5 vols par semaine, reliant directement Addis-Abeba à Bangui dimanche, lundi, mardi, mercredi et vendredi, ceci, suite à l’augmentation croissante de la demande. Selon la ministre des Affaires Etrangères Sylvie Baipo Temon qui a participé à l’audience, Ethiopian Airlines vient explorer d’autres opportunités à partir de la République centrafricaine.



« La délégation de cette compagnie est venue échanger avec le chef de l’Etat autour des vols à destination de Bangui, mais aussi comment se servir de notre position géographique, au cœur de l’Afrique, pour explorer d’autres opportunités afin qu’à partir de Bangui, Ethiopian Airlines puisse desservir les autres pays ».



Pour la cheffe de la diplomatie centrafricaine, le président de la République Faustin Archange Touadera a réagi positivement à ces nouvelles opportunités afin de permettre à la République centrafricaine, pays enclavé, de briser ce frein en offrant plus d’opportunité aux Centrafricains et à toute personne résidant en Centrafrique de voyager partout dans le monde : « Nous avons noté la volonté des deux parties à améliorer le service et le trafic entre la ville de Bangui et les autres pays via Addis-Abeba, à partir de la compagnie Ethiopian Airlines. Il n’est pas exclu d'envisager d’autres services comme les cargos », a souligné la ministre Sylvie Baipo Temon.



Ethiopian Airlines avait repris le 15 novembre 2023 ses vols en Centrafrique, après presque dix ans d’absence. Mais cette reprise donne encore plus d’opportunités à cette compagnie, mais surtout aux voyageurs centrafricains. L’un des engagements du président de la République est d’améliorer les conditions de voyage dans le pays et à faire de la République centrafricaine, une destination et un hub pour le reste de l’Afrique.