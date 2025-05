RCA : Le Président Touadéra participe activement à l'Opération "Kwa ti Kodro" dans le 3ème arrondissement

Ce samedi 17 mai 2025, le Président de la République a participé aux côtés de ses concitoyens à cette initiative citoyenne sur l'avenue de France, dans le 3ème arrondissement de Bangui.





Le Chef de l'État était accompagné du Premier Ministre, Monsieur Félix MOLOUA, du Ministre de l’Élevage et de la Santé Animale, Monsieur Hassan BOUBA, ainsi que des autorités locales et des représentants des associations de femmes et de jeunes du 3ème arrondissement.





En se rendant personnellement chaque samedi dans un arrondissement spécifique de la capitale pour prendre part à ces travaux de lutte contre l’insalubrité, le Président Touadéra entend montrer l'exemple et encourager l'ancrage durable de cette opération dans les habitudes des Centrafricains.





C'est ce qu'a expliqué le Chef de l’État lors de l'opération de ce jour, qui était axée sur le curage des voies de canalisation. Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts de prévention des inondations, fréquentes durant la saison des pluies, et vise également à combattre la prolifération des moustiques, vecteurs du paludisme.





Le Président de la République, Monsieur Faustin Archange TOUADÉRA, a vivement exhorté ses compatriotes à s’approprier les valeurs de l’opération "Kwa ti Kodro" en consacrant deux heures de leur temps chaque samedi au nettoyage de leur environnement immédiat, soulignant l'importance de l'engagement communautaire pour un cadre de vie plus sain et plus sûr.