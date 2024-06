RCA : Le parquet de Bangui ouvre une enquête suite à l'arrestation d'un Français et d'un Algérien

Identifiés comme Osmani Samir Antonio et Bensalem Hacade, les suspects détiennent des passeports français et algériens, ainsi qu'un titre de séjour à Dubaï. Leur arrestation s'inscrit dans une série d'opérations menées par les autorités centrafricaines visant à lutter contre la criminalité et à renforcer la sécurité dans le pays.



Le 25 mai dernier, un ressortissant belgo-portugais, Martin Joseph Figueira, avait également été arrêté dans la ville de Zemio. Accusé de complot, d'atteinte à la sûreté de l'État, de fourniture de moyens à des groupes armés et de falsification de documents, il attend son jugement.



Ces arrestations mettent en lumière les efforts déployés par les autorités centrafricaines pour contrer les activités illégales et préserver la sécurité du pays. Les enquêtes en cours permettront de déterminer les motivations exactes des suspects et les ramifications éventuelles de leurs actions.