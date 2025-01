RCA : Visite officielle du Président Faustin Archange Touadéra à Moscou

Objectifs de la Visite



L'invitation du Président Vladimir Poutine à son homologue centrafricain souligne l'excellence des relations de coopération entre la République Centrafricaine et la Fédération de Russie.



Cette visite vise à :

Renforcer la coopération bilatérale : Les deux Chefs d'État aspirent à franchir un nouveau palier dans leur collaboration.

Diversifier les partenariats : Bien que des succès aient été réalisés dans le domaine de la défense, il est envisagé d'élargir la coopération à d'autres secteurs prioritaires, tels que, le commerce, l'agriculture, l'éducation et les mines et la géologie.



Rencontres et Échanges



Une grande rencontre est prévue le 16 janvier 2025 au Kremlin, suivie d'un tête-à-tête entre les deux dirigeants. Cet échange permettra d'impulser des initiatives visant à consolider la coopération entre les deux nations.



Délégation Centrafricaine



Le Chef de l'État est accompagné par une délégation de haut niveau, comprenant :



Sylvie Baïpo Temon : Ministre des Affaires Étrangères

Claude Rameau Bireau : Ministre de la Défense Nationale

Rufin Benam Beltoungou : Ministre des Mines et de la Géologie

Guismala Hamza : Ministre de l'Agriculture

Obed Namsio : Ministre d'État, Directeur de Cabinet à la Présidence

Albert Yaloké Mokpeme : Ministre Conseiller, Porte-parole de la Présidence



Cette visite officielle marque une étape importante dans les relations entre la République Centrafricaine et la Russie, avec des perspectives prometteuses pour l'avenir du partenariat bilatéral.