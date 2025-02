RCA : la Commission vérité justice réparation et réconciliation présente son rapport au président de la République

Le Comité National de la Commission Vérité Justice Réparation et Réconciliation (CVJRR), dirigé par le ministre des Eaux et Forêts, Gervais Mbata, a rendu compte le mardi 18 février au président de la République de l’avancement de ses travaux.



L’occasion pour les responsables de la Commission de faire le point sur les actions menées jusqu’à présent dans le cadre du processus de réconciliation nationale, un enjeu central pour la paix et la stabilité du pays.



Cette rencontre a permis au Comité de présenter un bilan détaillé des progrès réalisés depuis la mise en place de la CVJRR, un organe chargé de favoriser la paix durable et la réconciliation entre les différentes communautés centrafricaines après des années de conflits.



Le rapport a porté sur les actions entreprises pour recueillir les témoignages des victimes, mener des enquêtes sur les violations des droits humains et proposer des mesures de réparation. Le président de la République, après avoir pris connaissance du rapport, a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés et a encouragé la Commission à intensifier ses efforts. Il a insisté sur le fait que la réconciliation ne doit pas seulement être un processus judiciaire, mais un véritable projet de société qui implique chaque citoyen.



Selon le président de la République, l'objectif est de créer un environnement où toutes les communautés se sentent représentées et où la paix sociale devient une réalité durable. Le chef de l’Etat a aussi souligné l’importance de poursuivre le travail de documentation des violations des droits humains et d’accélérer les démarches pour la réparation des victimes, un aspect fondamental pour restaurer la confiance entre les différentes communautés du pays.



Il a exhorté les responsables de la CVJRR à renforcer leur collaboration avec les acteurs internationaux et les partenaires humanitaires pour garantir une exécution fluide et équitable des programmes de réparation. Il faut noter que cette rencontre entre le Comité de la CVJRR et le chef de l'État marque une nouvelle étape dans le processus de réconciliation nationale, essentiel pour la construction d’une paix durable en Centrafrique.



Le travail mené par la Commission et soutenu par le gouvernement, les acteurs humanitaires et la société civile constitue une réponse aux souffrances des victimes des conflits, tout en posant les bases d'une coexistence pacifique entre les diverses communautés.