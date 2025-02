RCA : lancement de la Cellule de suivi d'exécution des programmes et projets publics

Sous le très haut patronage du président de la République, le Pr Faustin Archange Touadéra, le gouvernement centrafricain a officiellement lancé le lundi 10 février 2025 à Bangui, la Cellule de suivi de l’exécution des programmes et projets publics. Cette initiative, placée sous la coordination de la Primature, vise à renforcer le contrôle et l’efficacité de l’action publique au service du développement national.



La cérémonie, tenue en présence du Premier ministre Félix Moloua, de plusieurs membres du gouvernement, des présidents des institutions de la République, ainsi qu'un grand nombre de représentants des Organisations internationales et des partenaires techniques et financiers, a été marquée par l'adresse du chef de l’État, principalement destinée aux PTF.



Dans son message, le président de la République a dressé un état des lieux des projets en cours, et a insisté sur la nécessité d’une coopération étroite entre le gouvernement et les partenaires au développement. « Il est impératif que l’action publique soit menée avec rigueur et transparence, dans l’intérêt du peuple, et non pour des intérêts personnels », a-t-il martelé, exhortant le gouvernement à travailler en synergie sous l’autorité du Premier ministre.



Les partenaires au développement ont également pris la parole à tour de rôle pour saluer cette initiative qui vise à améliorer l’efficacité des investissements publics et à garantir un meilleur suivi des engagements pris tant par l’État centrafricain que par les PTF eux-mêmes.