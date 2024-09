RCA : le président Touadera fait Docteur honoris causa de l’Université normale de Zhejiang

Le 7 septembre 2024, le titre de Docteur honoris causa a été attribué au Pr Faustin Archange Touadera, président de la République centrafricaine, par l'Université Normale du Zhejiang.



Le titre de Docteur honoris causa est l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les établissements d'enseignement supérieur à des personnalités de leur choix, en raison des services éminents rendus aux sciences, aux arts et aux lettres et dans bien d'autres domaines.



Le choix porté sur le Pr Faustin Archange Touadera a une longue histoire qui a commencé en août 2005. A l'époque, recteur de l’Université de Bangui, il était convié à assister à un séminaire des présidents des Universités africaines francophones.



Cette visite a été l'occasion d'acquérir des expériences inoubliables en matière de coopération inter-universitaire, de fonctionnement et de gestion des Universités. Aujourd’hui président de la République, ce Pr de carrière continue de dispenser des cours et d'honorer la matière : les mathématiques.



C'est l'ensemble de l'œuvre qu'a voulu saluer l'Université Normale de Zhejiang, à travers le secrétaire du Comité du Parti de l'Université de Zhejiang qui a remis le titre de Docteur honoris causa, et l'album de souvenir d'alumni au Pr Faustin Archange Touadera, au cours de cette cérémonie.



Des photos souvenirs ont immortalisé l'évènement avec autour du président de la République, Brigitte Touadera, Première Dame de Centrafrique, le vice-ministre de l'Education, les dirigeants de l'Université, les membres de la délégation centrafricaine, les représentants d'étudiants et d'enseignants africains et des personnalités chinoises venues pour la circonstance.



Le président de la République centrafricaine a souhaité que cette histoire ne s'arrête pas qu'à son niveau. Il a émis le vœu qu'elle se poursuive à travers la mise en place d'un partenariat de coopération avec l'Université de Bangui, au profit des générations futures.