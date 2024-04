RCA : le président de la République assiste à la grande prière à la Mosquée Atique

Les musulmans de la République centrafricaine ont célébré ce mercredi 10 avril 2024 la fête de la rupture du jeûne : l'Aïd El-Fitr, après 30 jours consécutifs de jeûne.



A cette occasion, le président de la République Faustin Archange Touadera, accompagné du président de l’Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandji, de quelques membres du gouvernement, du cabinet de la présidence de la République et de l’Assemblée nationale, a assisté en début de matinée à la Mosquée Atique du KM5, aux côtés de ses compatriotes de confession musulmane, à la grande prière de fin du Ramadan.



Ce moment, qui a vu la présence des milliers de musulmans venus du 3ème arrondissement et des autres arrondissements de la capitale, est marqué par la grande prière suivie de la kouba de l’Imam de la Mosquée Atique, Aliou Ousseni.



Le président du Comité d’Organisation et de Gestion, Bawa Godobe a apprécié à sa juste valeur la présence du président Touadera à la Mosquée Atique, qui est la première mosquée du pays construite en 1946.



C’est pour la première fois qu’un président de la République s’y rend, pour assister à une prière avec ses fidèles. Prenant la parole, le chef de l’État a remercié l’Imam de la Mosquée Atique pour l’avoir invité, ainsi que les hautes autorités du pays à assister à cette fin de jeûne, qui, dit-il, est un moment emblématique de l’islam.



Il a exhorté les musulmans et les chrétiens à continuer dans la prière pour le retour définitif de la paix et la cohésion sociale en République centrafricaine.



Il convient de rappeler que la période de l’Aïd el-Fitr, qui est l’un des rites très importants de l’Islam, est une période où les musulmans du monde entier consacrent un mois de jeûne pour implorer le pardon et la bonté de Dieu.