RDC - Explosion d'une bombe à Bulotwa, Lubero : Cinq morts et quatre blessés

Les circonstances exactes de l'explosion font l'objet d'une enquête par les autorités congolaises. Selon les premiers éléments de l'information, la bombe a été largué par la coalition M23-RDF dans le village Bulotwa, fréquenté par de nombreuses personnes.



L'explosion a causé la mort de cinq personnes, dont des civils et des membres des forces de sécurité. Quatre autres personnes ont été blessées et ont été évacuées vers un hôpital de la région.



La communauté de Bulotwa est en deuil suite à cette tragédie. Les autorités locales ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes et ont promis de tout mettre en œuvre pour identifier les auteurs de cet attentat et les traduire en justice.



Cet événement tragique rappelle la nécessité de renforcer la paix et la sécurité dans la région du Nord-Kivu, qui est en proie à des conflits armés depuis de nombreuses années. Les populations locales appellent les autorités à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la violence et à instaurer un climat de paix durable.