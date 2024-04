RDC : Judith Tuluka Suminwa, première femme nommée à la tête de la Primature

Le président Félix Tshisekedi a procédé à la nomination de Mme Judith Tuluka Suminwa, au poste de Premier ministre.



Avant sa nomination comme chef du gouvernement, Mme Tuluka était ministre d’État, ministre du Plan.



« Je sais que la tâche est grande et les défis immenses. Mais avec l’appui du président de la République et celui de tous, on y arrivera », a déclaré, à chaud, le nouveau Premier ministre congolais, face à la presse.



C’est la toute première femme qui occupe la primature en RDC, depuis l’accession du pays à l’indépendance.