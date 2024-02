RDC : L’aéroport de Goma visé par des drones d’attaque

« Dans la nuit, à 02h00 heure locale (00h00 GMT), les drones d'attaque de l'armée rwandaise, qui ont bien évidemment quitté le territoire rwandais, ont violé les limites territoriales » de la RDC, a déclaré le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, porte-parole de l'armée congolaise pour le Nord-Kivu.



« Au regard des trajectoires suivies par les tirs de ces drones", ils "ont visé les aéronefs » des forces armées congolaises (FARDC), a-t-il ajouté, dans une vidéo diffusée par le service de communication du gouverneur de province.



« Les aéronefs des FARDC n'ont pas été touchés », mais ce sont « plutôt les avions civils qui ont été endommagés », a-t-il ajouté, sans préciser combien d'appareils étaient concernés ni combien de projectiles avaient été tirés.



Cette attaque survenue à Goma soulève des inquiétudes quant à la stabilité déjà précaire dans cette région. La tension entre les deux pays voisins est depuis longtemps tendue et cette dernière escalade risque d'exacerber encore davantage les relations entre eux.



Le Rwanda nie toute implication et affirme que cette accusation est infondée. Cependant, il est nécessaire qu'une enquête approfondie soit menée pour déterminer les responsables réels et éviter toute escalade supplémentaire du conflit.



L'aéroport étant un point crucial pour faciliter non seulement le transport des biens et services mais aussi pour assurer une connectivité internationale essentielle au développement économique régional. Il est important que toutes mesures nécessaires soient prises afin que cet incident ne se reproduise pas à l'avenir et que la sécurité soit renforcée autour des installations sensibles telles que les infrastructures aéroportuaires.