RDC - Masisi : Deux employés de MSF blessés dans une attaque à la roquette

La situation à Masisi, dans la province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo, continue de se détériorer avec des incidents alarmants touchant des installations humanitaires. Le 19 janvier, deux employés de Médecins Sans Frontières (MSF) ont été légèrement blessés par un tir de roquette ayant frappé le garage de l'organisation, adjacent à l'Hôpital Général de Référence.





Ce même jour, une autre roquette a touché une latrine à proximité de l'hôpital, tandis que l'hôpital et la base de vie du personnel de MSF ont subi des tirs de balles. Ces événements soulignent l'urgente nécessité de protéger les installations sanitaires et humanitaires, qui devraient être des zones sécurisées selon le droit international humanitaire.





Stephan Goetghebuer, Chef de programmes de MSF au Nord Kivu, a fermement condamné ces attaques, rappelant que la sécurité des structures médicales est cruciale, surtout dans un contexte où des milliers de personnes se réfugient dans ces établissements pour échapper aux violences. Il a appelé à des mesures immédiates pour garantir la sécurité de l'hôpital et des locaux humanitaires, ainsi que de toutes les personnes présentes sur place.





Ces incidents mettent en lumière les dangers auxquels font face les travailleurs humanitaires et les patients dans les zones de conflit, et soulignent l'importance d'un engagement international pour la protection des civils et des infrastructures médicales.