RDC : plus de 80 morts dans le naufrage d'un bateau près de Kinshasa

La capitale de la République démocratique du Congo (RDC), a causé la mort de plus de 80 personnes, selon le président Félix Tshisekedi, qui a annoncé l'incident mercredi.



Le bateau, transportant plus de 270 passagers, a chaviré lundi soir dans la province de Maï-Ndombe le long de la rivière Kwa. Le président a souligné que la surcharge, un problème récurrent, pourrait être en cause, comme lors d'autres tragédies maritimes récentes dans le pays.



Selon Radio Okapi, soutenue par l'ONU, le bateau, fabriqué localement, a connu une panne moteur fatale après avoir transporté les passagers vers Kinshasa.



Ren Maker, commissaire de l'eau dans le district de Mushi où l'accident a eu lieu, a rapporté que 86 passagers ont perdu la vie, tandis que 185 ont réussi à nager jusqu'au rivage, à environ 70 kilomètres de la ville la plus proche, Mushie. Maker a expliqué que le bateau avait heurté la rive de la rivière avant de se briser.



Les autorités congolaises ont régulièrement mis en garde contre la surcharge des embarcations et ont promis de sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles de sécurité en matière de transport maritime.



Cependant, dans les régions isolées où la plupart des passagers vivent, les moyens de transport publics sont limités et souvent hors de portée financière pour beaucoup.