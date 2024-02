AFRIQUE

Report de la Présidentielle au Sénégal: Le Président Umaro Sissoco Embaló adresse ses « sincères félicitations » au Président Macky Sall

Alwihda Info | Par Peter Kum - 4 Février 2024

Le président Umaro Sissoco Embaló de la Guinée Bissau a adressé ses « sincères félicitations » au président Macky Sall du Sénégal pour sa sage décision de reporter les élections présidentielles prévues le 25 février. Dans un tweet publié le 3 février, Embaló a salué cette décision prise après concertation, qui vise à aller vers des futures élections plus inclusives, plus justes et plus crédibles.