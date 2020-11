République du Congo : l'an 62 célébré sous le signe de la mobilisation contre la Covid-19

Cette cérémonie, placée sous l’autorité du chef de l’Etat congolais, en présence des corps constitués nationaux et internationaux n’a pas connu d’allocutions ou d’évocations, mais une cure de rappel sur cette date du 28 novembre 1958. Ce jour-là, le terrain du moyen Congo de l’ancienne métropole française devint République, selon les propos du modérateur de la cérémonie.



L’an 62 de la proclamation de la République du Congo célébré dans un contexte de crise sanitaire due à la COVID 19, aura été pour l’assistance rassemblée en ce lieu de la République et pour l’ensemble de la communauté nationale l’occasion de réfléchir et de se mobiliser autour des vertus d’unité, de paix et de patriotisme. Puisque le thème de cette année est « l’unité, la paix et le patriotisme, pour consolider et vaincre la Covid-19. »



Après la montée des couleurs et l’exécution de l’hymne national, « La Congolaise », le public représentatif a assisté aux 10 leçons de sagesse, déclamées par un échantillon de dix écoliers de l’école de l’excellence de la Révolution à Brazzaville. Un travail de fouille et de recherche réalisé par ces cadres de demain. Ils étaient 5 garçons et 5 filles, qui, à tour de rôle, à avoir déniché et prononcé un morceau choisi, chargé des symboles et de sagesse, des prises de parole du président Denis Sassou-N’Guesso à des circonstances données de l’histoire du Congo.



En rappel c’est depuis 2010 que le Congo, revisitant son histoire coloniale et post coloniale, célèbre la journée de la République, longtemps occultée et oubliée au bénéfice de la date du 15 aout 1960, marquant l’autodétermination et l’indépendance de la République du Congo.