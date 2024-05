SIACE : nomination du Dr Khalid Khalafalla comme Officer

Le Dr Khalafalla apporte une vaste expérience et une expertise à ce rôle, ayant occupé diverses fonctions au sein du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID).



La Société Islamique d’Assurance des Investissements et des Crédits à l’Exportation (SIACE), un assureur multilatéral, membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a le plaisir d’annoncer la nomination du Dr Khalid Khalafalla en tant qu’Officer-in-Charge à compter du 19 mai 2024.



Le Dr Khalafalla apporte une vaste expérience et une expertise à ce rôle, après avoir occupé diverses fonctions au sein du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID).



Plus récemment, il a été l’assistant exécutif principal du Président de la BID. Auparavant, il a occupé le poste de souscripteur principal de la SIACE ainsi que celui de chef par intérim du Programme d’Assistance Technique pour la Promotion des Investissements (ITAP) du groupe de la BID.



La famille de la SIACE félicite le Dr Khalafalla pour sa nouvelle nomination et se réjouit de son leadership dans l’avancement des objectifs stratégiques de la Société.