Santé: les bienfaits de la pastèque pendant la canicule à N'Djamena

La pastèque est un fruit très prisé par la population de N'Djamena, durant les périodes de forte chaleur. Le Tchad bénéficie de vastes et riches terres agricoles adaptées à divers climats.



Dans chaque zone où il pleut, on cultive du maïs, du sorgho, des légumes, des tubercules, des oignons, et bien d'autres. Cette activité agricole varie en fonction des différents types de sols à travers le pays.



Dans certaines provinces telles que le Lac-Tchad, le Salamat et dans certaines parties du sud du pays, ainsi que dans les zones périphériques de N'Djamena, la culture de la pastèque est courante. Chaque jour, des véhicules chargés de pastèques quittent la province du Lac-Tchad, pour la capitale.



Une fois déchargées, ces pastèques sont distribuées à de petits commerçants à travers la ville. Ce fruit volumineux attire de nombreux consommateurs. Autour de certains grands carrefours, ou le long des grandes avenues de la capitale, on observe des étals de pastèques.



Pour se rafraîchir, certains consommateurs s'installent sur des bancs, d'autres préfèrent s'asseoir à même le sol pour savourer ce fruit délicieux.



Composée à 92% d'eau, la pastèque est idéale pour se rafraîchir tout en se régalant, surtout par ces temps chauds. Elle est également riche en électrolytes comme le potassium, qui aide à maintenir l'équilibre hydrique du corps.



Une consommation régulière de pastèque peut aider à rester hydraté, améliorer la digestion et favoriser une peau saine et éclatante. Elle est aussi utilisée dans la préparation de desserts, comme les salades de fruits, car elle est riche en fibres, ce qui favorise la satiété et aide à contrôler l'appétit.



Selon Santé magazine, la pastèque est l'aliment le plus riche en citrulline, un acide aminé précurseur de l'arginine qui augmente la vitalité des vaisseaux sanguins et favorise leur dilatation.



Des études ont également montré un effet bénéfique sur la réduction de l'hypertension artérielle et de la pression sanguine chez les adultes obèses. Riche en bêtacarotène, précurseur de la vitamine A, la pastèque aide à la synthèse de la mélanine et protège la peau des effets nocifs du soleil.



Avec une demande croissante pour ce fruit, il est crucial d'encourager les jeunes à investir massivement dans ce secteur pour en tirer des bénéfices économiques. Comme le dit l'adage populaire : « la terre ne ment pas ». Investissons donc et attendons les résultats