Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique : Lancement de l'Initiative "Main dans la Main" en Côte d'Ivoire

L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse le 20 septembre 2024 à Abidjan-Cocody par Dr Gouantoueu Robert Guéi, Coordonnateur sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest. Il conduit une mission régionale de plaidoyer pour informer et mobiliser les partenaires techniques, financiers et gouvernementaux autour de l'initiative.



« Nous avons constaté que les choix d'investissements agricoles ne reposent pas souvent sur des critères solides. Pour maximiser l'impact, la FAO a développé un outil appelé MdM, basé sur une analyse socio-économique et environnementale approfondie, utilisant des techniques géospatiales », a déclaré Dr Guéi.



L'outil MdM est conçu pour aider les pays et territoires confrontés à des défis majeurs en matière de production agricole et de sécurité alimentaire. Il permet aux gouvernements de cibler des Investissements Stratégiques, évaluer les Ressources Locales et anticiper les Changements Climatiques.



Cette mission inclut également une délégation de la Commission aux Affaires économiques et à l’Agriculture de la CEDEAO et du Secrétariat exécutif du CILSS. L'objectif est de renforcer la mobilisation des ressources et des efforts collectifs pour faire face aux défis de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest.



Le lancement de l'Initiative "Main dans la Main" en Côte d'Ivoire représente un pas significatif vers l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région. En combinant des analyses approfondies et des approches innovantes, cette initiative vise à transformer l'agriculture et à promouvoir un développement durable, renforçant ainsi la résilience des communautés face aux défis contemporains.