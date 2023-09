Sénégal : Le Premier ministre candidat à la présidentielle de 2024

L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse par Moustapha Niass, chef de la faction politique, qui a lu le message du président. Selon les informations relayées par le portail Seneweb, « Amadou Ba est le seul candidat de la coalition Benno Bok Yakaar ».



Macky Sall achève actuellement son second mandat, et en vertu de la constitution sénégalaise, il ne peut pas se représenter.



L'élection présidentielle est prévue pour le 25 février de l'année prochaine, et le chef de l'opposition, Ousmane Sonko, a déjà exprimé son intention de se porter candidat.