Situation épidémiologique au Tchad : "la courbe est en train de baisser"

Le directeur général du ministère de la Santé publique, Dr. Ismael Bahr Bachar, et le coordonnateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, ont fait le point ce lundi sur la situation épidémiologique.



"La courbe est en train de baisser grâce à l'implication des uns et des autres. Mais la situation requiert encore de la vigilance. N'Djamena est le foyer principal", a déclaré Dr. Ismael Bahr Bachar.



"Ces dix derniers jours, nous avons vu un ralentissement, un frein dans la progression", a-t-il affirmé.



Ces trois dernières semaines, le nombre des décès a augmenté. Trois cas de décès ont été enregistrés au mois de décembre et 18 au mois de janvier. "Nous sommes à une moyenne de 17 cas par jour depuis janvier. Le nombre absolu de cas est en train de diminuer", a indiqué Dr. Ismael Bahr Bachar.