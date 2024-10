Situation sécuritaire : le Sénégal exprime sa solidarité au Burkina Faso

Le président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traore a reçu en audience, ce jeudi en fin de matinée, un envoyé spécial du président de la République du Sénégal, Abdoulaye Bathily. Il est porteur d’un message du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à son homologue, le capitaine Ibrahim Traore.



« Je suis venu au Burkina Faso, porteur d’un message du président Diomaye Faye dont je suis l’envoyé spécial. (…) Ce message porte sur l’expression de la solidarité du président Diomaye Faye, de son gouvernement et du peuple sénégalais à l’égard du peuple du Burkina Faso dans les circonstances actuelles marquées par des attaques terroristes », a indiqué Abdoulaye Bathily à sa sortie d’audience.



Abdoulaye Bathily a exprimé les préoccupations de son pays face à la situation sécuritaire que traversent le Sahel et l’Afrique de l’Ouest tout entière. « Les peuples de notre région aspirent depuis très longtemps à l’unité, au développement, au progrès, à la sécurité. Lorsqu’on voit le spectacle aujourd’hui de ce qui se passe dans cette région, nous sommes profondément affligés », a-t-il soutenu.



L’envoyé spécial du président Faye est convaincu que cette page difficile ne peut être tournée que dans une synergie d’actions entre les peuples, l’unité et la solidarité à l’intérieur des pays et entre eux. « Il n’y a pas un autre avenir pour nous que cette marche vers le progrès, ce désir d’émancipation des peuples africains », a affirmé M. Bathily.



Il s’agit, selon lui, de voir « comment mettre en synergie nos intelligences, comment mettre en commun nos ressources humaines, nos réflexions de manière créatrice pour ouvrir une nouvelle période de relations, de relations qualitatives, apaisées à l’intérieur des pays, entre les pays ».



Sur la création de la Confédération « Alliance des Etats du Sahel (AES) » et les ambitions de ses Etats membres, l’envoyé spécial du président Faye a indiqué qu’à « chaque fois qu’un groupe d’Etats estime qu’ils peuvent s’engager ensemble pour des objectifs qu’ils ont en commun, c’est une très bonne chose ».



« Nous devons pouvoir explorer toutes les possibilités qui peuvent nous faire avancer sur le chemin de nos objectifs stratégiques, c’est-à-dire l’émancipation économique, l’émancipation politique, menant au progrès de nos peuples », a ajouté Abdoulaye Bathily.