Tchad : 100 prisonniers transférés à la prison de Koro Toro

Le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo a procédé la semaine dernière à l'envoi de 100 prisonniers de la prison de Doba à celle de Koro Toro, dans la province de Borkou, après une présentation des condamnés à Komé Base. Ils ont été condamnés par le Tribunal de grande instance de Doba, avec un ordre de transfèrement à Koro Toro signé par le procureur général. Les détenus ont été reconnus coupables des crimes et délits d'association de malfaiteurs, de coupeurs de routes, d'enlèvements de personnes contre rançons, d'actes de vandalismes, vols et sabotages sur les installations pétrolières.Des étrangers entrés illégalement sur le territoire tchadien font également parti des détenus transférés. Certains d'entre-eux ont été inculpés pour détention illégale d'armes de guerre ou trafic clandestin de bétail."Les gens que vous voyez ici sont tous condamnés par le juge et avec un ordre de transfèrement (signé, ndlr) par le procureur général. Ici, il n'y a rien d'illégal. Nous agissons dans le cadre de la loi de la République. Nous sommes tous régis par la loi", a déclaré Moussa Haroun Tirgo. Il a demandé aux familles, hommes politiques et autorités de prodiguer des conseils à leurs progénitures afin de changer de mentalité et de comportement.Les détenus ont été entassés dans un camion militaire sous le regard et les applaudissements de la population, avant de quitter la ville sous escorte militaire pour un trajet de plus de 1000 km.Il s'agit de la deuxième vague de prisonniers qui est transférée à Koro Toro, après la première vague d'une cinquantaine de détenus en décembre 2018 . Le gouverneur Moussa Haroun Tirgo s'était donné pour défi, lors de sa prise de fonction en septembre 2018, de combattre l'insécurité dans la province du Logone oriental. "Les fauteurs de troubles à l'ordre public doivent changer de métier ou quitter la province, avant qu'il ne soit trop tard", a-t-il rappelé.