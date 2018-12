Tchad : une cinquantaine de détenus transférés à Koro Toro

Le gouverneur de la province du Logone Oriental, Moussa Haroun Tirgo, a procédé à l'envoi d'un premier convoi de prisonniers à la prison de Koro Toro, le 20 décembre dernier. Plus d'une cinquantaine de détenus, les pieds menottés deux à deux, ont été réunis au gouvernorat avant le départ du convoi.



Ils ont été condamnés par le Tribunal de grande instance de Doba pour des délits et crimes, agressions, assassinats, enlèvements de personnes contre rançons et sabotages d'installations pétrolières. Parmi les détenus figurent également des étrangers détenteurs d'armes de guerre. La justice a demandé leur transfert à la prison de Koro Toro.



Le gouverneur du Logone Oriental a mis en garde contre le vandalisme des installations pétrolières. "Tout voleur, receleur, complice aura le même sort, ça je vous le dit. Les fauteurs de troubles et les bandits de grands chemins n'ont pas leur place dans ma province", a-t-il déclaré.



Une deuxième vague de détenus sera acheminée à Koro Toro dans les prochains jours.