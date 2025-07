Tchad : au Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh lance un appel à la mobilisation collective

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, a présidé ce mardi 1er juillet 2025, une séance de prise de contact avec les délégués provinciaux et les chefs de service déconcentrés de l’État.



Organisée dans la salle de réunion du gouvernorat, cette rencontre marque un tournant dans la dynamique administrative de la province. Installé dans ses nouvelles fonctions depuis le 27 juin 2025, le général Acheikh a entamé une série de consultations avec les principaux acteurs du dispositif provincial.



D’entrée, il a mis en lumière les profondes difficultés que connaît le Salamat en matière de développement, qu’il attribue à un déficit de coordination, et à une implication collective insuffisante.



Pour lui, les participants sont tous les bâtisseurs d’un édifice qui vacille, faute d’entretien rigoureux. Insistant sur la nécessité d’un travail en synergie, le délégué général a exprimé sa volonté d’instaurer une collaboration franche, inclusive et sans exception.



Il a également rappelé les grandes orientations du programme politique du chef de l’État, qui repose sur 12 chantiers stratégiques et 100 actions. Soucieux de restaurer les fondamentaux de l’action administrative, le général Acheikh a réaffirmé son attachement au respect de la hiérarchie et des principes de gestion rigoureuse, à savoir : la ponctualité, la discipline, le pragmatisme et l'orthodoxie financière.



Ces valeurs, a-t-il précisé, doivent être le socle du renouveau administratif du Salamat. A la clôture de la rencontre, le délégué général s’est montré accessible et à l’écoute, assurant que sa porte reste ouverte à toutes les propositions visant à accélérer le développement de la province.