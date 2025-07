Tchad : la commune du 7ème arrondissement réceptionne des équipements de mitigation

Dans le souci de renforcer la résilience urbaine, face aux inondations récurrentes, dans la ville de Ndjamena, le projet PILIER et son partenaire PNUD, ont procédé à la remise de matériels de mitigation à la commune du 7ème arrondissement ce 1er juillet 2025.



Cette cérémonie marque une étape cruciale dans la mise en œuvre de la sous-composante 2.2 du Projet Intégré pour la Lutte contre les Inondations et la Résilience Urbaine (PILIER). Selon Moustapha Diallo, conseiller technique PILIER, le projet PILIER porté par le gouvernement du Tchad, bénéficie du financement de la Banque mondiale et de l'appui technique du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD).



Les inondations constituent un défi majeur pour N'Djamena, menaçant non seulement les foyers et les moyens de subsistance, mais aussi la sécurité et la cohésion sociale des communautés, en particulier dans des quartiers vulnérables tels que Miskiné, Mélézi, Djougoulier et Ambata dans le 1er arrondissement, ainsi qu'Atrone, Amtoukoui, Digo et Boutalbagar dans le 7ème arrondissement.



Lors de la cérémonie, le maire du 7ème arrondissement, Adoum Hassan Djimet a exprimé sa profonde gratitude à la Banque mondiale, et aux différents partenaires qualifiés de stratégiques, dont les soutiens financiers et matériels ont rendu possible la concrétisation de ce projet ambitieux.



« Grâce à vos engagements en faveur du développement durable et de la résilience des communautés vulnérables, nous disposons aujourd'hui des ressources nécessaires pour équiper nos quartiers et renforcer leur capacité à faire face aux inondations », a souligné le maire.



Les équipements remis incluent des motopompes, des pelles, des râteaux, des houes, des barres à mine, des gants, ainsi que des outils de sensibilisation. Ces matériels visent à donner aux quartiers les moyens nécessaires pour anticiper et répondre efficacement aux inondations pluviales et fluviales. Ils permettront notamment d'ouvrir des canaux de drainage, de nettoyer les zones à risque et de sensibiliser les populations à une préparation collective, face aux crises.



En équipant et en formant les associations locales, les chefs de quartiers et les comités de gestion, l'objectif est de construire une résilience durable, ancrée dans les réalités et les besoins spécifiques de chaque quartier. Cette approche ne renforce pas seulement la capacité des communautés à faire face aux inondations, mais elle stimule également l'emploi local et la cohésion sociale, à travers des travaux d'intérêt communautaire.



Moustapha Diallo a conclu que « cette remise de matériels marque le début d'une transformation positive pour les communautés de N'Djamena. » Les bénéficiaires ont été invités à s'approprier de ces matériels, et à collaborer étroitement avec les mairies, les associations et le PNUD, afin de faire de cette initiative un modèle de gouvernance locale et de résilience communautaire.



L'objectif ultime est de faire de N'Djamena une ville où chaque citoyen est protégé, et où chaque quartier prospère.