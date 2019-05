Tchad : Adam Nouky veut "bouter Boko Haram hors du Lac" et annonce un forum

Le gouverneur du Lac, Adam Nouky Charfadine a annoncé la tenue prochaine d'un forum axé sur le développement socio-économique de la province, au cours d'une rencontre avec les responsables militaires et les chefs traditionnels de sa circonscription.Le forum regroupera toutes les couches socio-professionnelles de la province. Il permettra d'échanger sur les maux qui freinent le développement du Lac et débouchera sur des recommandations qui seront transmises aux autorités, a appris Alwihda Info de source provinciale. La date n'a toutefois pas encore été annoncée.Adam Nouky Charfadine a appelé à une meilleure implication des chefferies traditionnelles dans la sensibilisation des populations et la lutte contre l'extrémisme. "Je suis porteur d'une mission républicaine qui exige l'implication des chefs traditionnels. La lutte contre Boko Haram demande l'implication de toutes les forces vives de la province", a-t-il déclaré.Les chefs de canton ont assuré de leur engagement et de leur détermination à accompagner les autorités provinciales.Au cours d'une autre rencontre avec les responsables militaires de la province du Lac, Adam Nouky a demandé plus de vigilance et d'engagement dans la lutte contre Boko Haram. Il a promis de récompenser "ceux qui font bien leur travail"."Bouter Boko Haram hors du Lac et hors du Tchad. Je veux que tous les fils participent dans ce combat républicain. Il faut que ces chefs de canton là s'impliquent", a souligné le gouverneur du Lac.La semaine dernière , le gouverneur a annoncé la mise en place d'un numéro vert avec une comité permanent de vigilance, et d'une commission mixte de patrouille, lors d'une rencontre avec les autorités communales.