Tchad : face à Boko Haram, un numéro vert et une patrouille mixte mis en place

Le nouveau gouverneur de la province du Lac, Adam Noucky Charfadine a annoncé ce vendredi à Bol, la création d'une commission mixte de patrouille dans la zone et la mise en place d'un numéro vert avec un comité permanent de vigilance.



Ces nouvelles mesures qui ont été annoncées au cours d'une rencontre de travail avec les autorités communales, visent à renforcer la sécurité dans la province du Lac en proie aux attaques de Boko Haram.



La rencontre a réuni le maire de la ville de Bol, Ahmat Abakar Abdoulaye, l'ensemble des conseillers municipaux et les chefs des quartiers.



"Je voudrais vous demander de multiplier la vigilance et d'être extrêmement vigilants. Dans ce combat, nous allons être avec vous, nous allons vous soutenir pour qu'on puisse contrecarrer toutes les actions diaboliques entreprises par la secte Boko Haram", a déclaré le gouverneur de la province du Lac.



"Je voudrais vous rassurer qu'il n'y aura pas d'attaques, si Dieu le veut. Nous avons pris des dispositions pour contrecarrer toutes les actions de cette secte diabolique. La population doit dormir tranquillement et vaquer à ses occupations", a ajouté Adam Noucky Charfadine.



Des orientations ont été données par le gouverneur afin d'améliorer la propreté de la ville de Bol.