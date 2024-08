Tchad - Adieu à un Héros National : L'Adjudant-Chef Tchéré Abit s'en est allé

Le Tchad est en deuil. L'adjudant-chef Tchéré Abit, figure emblématique de notre histoire militaire et dernier témoin vivant de nos engagements sur les théâtres d'opération extérieurs, nous a quittés ce jeudi 22 août 2024. Sa disparition marque la fin d'une époque et nous rappelle le sacrifice de ceux qui ont défendu le pays.



Né en 1925 à Banala, dans la province du Guéra, Tchéré Abit a consacré sa vie au service de la nation. Enrôlé à un jeune âge, il a participé à de nombreux conflits, faisant preuve d'un courage et d'un dévouement sans faille. Son expérience unique en fait un témoin privilégié d'une page sombre mais glorieuse de l’histoire du Tchad.



Au-delà de son engagement militaire, Tchéré Abit était un véritable mentor pour les jeunes générations. Il incarnait les valeurs de patriotisme, de discipline et de loyauté. Son décès est une perte immense pour le Tchad.



« J’ai appris avec beaucoup tristesse le décès de notre compatriote, le patriarche Adjudant Tcheré Abit, doyen des anciens combattants tchadiens que j’ai rencontrés le 11 août dernier, à l’issue du défilé commémoratif du 64ème anniversaire de l’indépendance.

Ce jour-là, j’avais exprimé toute la reconnaissance de la République à ces pionniers du service militaire qui ont défendu l’honneur de notre territoire et qui ont démontré aux yeux du monde la bravoure légendaire du guerrier tchadien.

En cette circonstance douloureuse, je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille et à ses compagnons. Paix à son âme », a écrit le Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno.





L'adjudant-chef Tchéré Abit s'en est allé, mais son esprit continuera de vivre à travers nous. En rendant hommage à sa mémoire, nous nous engageons à préserver les valeurs qu'il incarnait et à construire un avenir meilleur pour le pays.