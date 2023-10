Tchad : Avis d'Appel à Candidatures pour le recrutement de deux (02) Responsables de Passation de Marchés (Projet RePER)

AVIS D'APPEL À CANDIDATURES N° 71/PT/PM/MPTA/SE/SG/RePER/2023

Le Ministère du Développement Agricole qui assure la tutelle des projets financés par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) lance le présent avis d’appel à candidatures pour le recrutement de deux Responsables de Passation des marchés, notamment au Projet de Renforcement de la Productivité des Exploitations Agropastorales Familiales et Résilience (RePER) et Projet de Renforcement de l’Innovation dans l’entrepreneuriat agropastoral des jeunes et femmes au Tchad (RENFORT).



DECRIPTIONS SUCCINCTES DES POSTES ET QUALIFICATIONS DES CANDIDATS Un(e) Responsable de passation des marchés du RePER

Responsabilités : Sous l’autorité du Coordonnatrice du RePER, le/la Responsable de Passation des Marchés (RPM) du Projet est chargé(e) de : (i) l’élaboration des plans de passation des marchés (PPM) pour toutes les acquisitions du Projet ; (ii) la saisie des données spécifiques sur les marchés dans la base de Suivi-Evaluation en temps opportun ; (iii) l’élaboration et la tenue à jour des Registres des contrats du projet, (iv) tenir le répertoire des fournisseurs et entreprises prestataires du RePER ainsi que le bordereau de prix unitaires usuels ; (v) élaborer et tenir à jour la liste chiffrée des acquisitions de biens et de services prévues sur les financements RePER, par composantes techniques et (vi) exécuter toutes les autres tâches qui lui seront confiées par le Coordonnateur pour l'atteinte des objectifs liés à la passation des marchés.



Qualifications : Un diplôme en comptabilité et finances, en sciences de gestion, en administration commerciale ou en économie (BAC + 4), avec une expérience professionnelle minimale de sept (7) ans. Avoir un minimum de trois (3) ans à un poste de responsabilité similaire dans un projet/programme sur financement extérieurs, une institution publique ou privée, un bureau d'études et/ou une ONG de développement rural et agricole. Avoir une bonne connaissance des procédures et directives des bailleurs de fonds en matière de passation des marchés (BM, FIDA, BAD, BID, UE, etc.). Le poste est ouvert à Mongo avec de fréquents déplacements dans la zone couverte par le RePER.

Un(e) Responsable de passation des marchés du RENFORT

Responsabilités : Sous l’autorité de la Coordonnatrice technique du RENFORT, le/la Responsable de Passation des Marchés (RPM) du Projet est chargé(e) de : (i) l’élaboration des plans de passation des marchés (PPM) pour toutes les acquisitions du Projet ; (ii) la saisie des données spécifiques sur les marchés dans la base de Suivi-Evaluation en temps opportun ; (iii) l’élaboration et la tenue à jour des Registres des contrats du projet, (iv) tenir le répertoire des fournisseurs et entreprises prestataires du RENFORT ainsi que le bordereau de prix unitaires usuels ; (v) élaborer et tenir à jour la liste chiffrée des acquisitions de biens et de services prévues sur les financements RENFORT, par composantes techniques et (vi) exécuter toutes les autres tâches qui lui seront confiées par la Coordonnatrice technique pour l'atteinte des objectifs liés à la passation des marchés.



Qualifications : Un diplôme en comptabilité et finances, en sciences de gestion, en administration commerciale ou en économie (BAC + 4), avec une expérience professionnelle minimale de sept (7) ans. Avoir un minimum de trois (3) ans à un poste de responsabilité similaire dans un projet/programme sur financement extérieurs, une institution publique ou privée, un bureau d'études et/ou une ONG de développement rural et agricole. Avoir une bonne connaissance des procédures et directives des bailleurs de fonds en matière de passation des marchés (BM, FIDA, BAD, BID, UE, etc.). Le poste est ouvert à Dourbali, Province de Chari Baguirmi.



COMPOSITION ET DEPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature comprendront : (i) une lettre de motivation ; (ii) un CV détaillé ; (iii) les copies certifiées des diplômes exigés, attestations ou autres documents donnant la preuve des expériences acquises conformément aux postes souhaités ; (iv) un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, (v) un certificat médical datant de moins de trois mois et ; (vi) un certificat de nationalité.



Les dossiers complets seront adressés, dans une enveloppe fermée portant le titre du poste et adresse du Coordonnateur du Programme de Coopération Tchad – FIDA.



Le lieu de dépôt des dossiers de candidatures est la Coordination, à Mongo, téléphone : +235 66 29 43 01 ou le Bureau de Liaison des Projets FIDA à N’Djaména, téléphone : +235 66 29 70 25 contre délivrance d'une attestation de dépôt de dossier portant le numéro chronologique des registres de candidatures ouverts à cet effet.



DATE LIMITE DE DEPÔTS DES DOSSIERS