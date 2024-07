Tchad : Avis d'appel d'offre spécifique pour des travaux de construction de débarcadères (Projet PROLAC-TD)

AVIS SPECIFIQUE D’APPEL D’OFFRES

Lot 1: Construction d’un quai et d’infrastructures de transbordement à Baga-sola dans le Département de Kaya en Province du Lac ;

Lot 2: Construction d’un quai et réhabilitation d’infrastructures connexes à Guitté dans le Département de Haraze al Biar en Province de Hadjer-lamis;

[email protected]

[email protected]

Pour le dépôt des offres :

[email protected]

Pour l’ouverture des offres :

BIDJERE BINDJAKI