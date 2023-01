Tchad : Eldjima Abderrahmane prend fonction en tant que gouverneure de la Tandjilé

La cérémonie, qui a eu lieu sur la place de l’indépendance de Laï, a rassemblé les conseillers nationaux de transition ainsi que les différentes couches socioprofessionnelles de la province. Le gouverneur sortant, Doudlengar Miayo, a déclaré qu'il était convaincu de la capacité de son successeur à relever les défis de la province, notamment la semer le vivre-ensemble entre les agriculteurs-éleveurs. Il a également attiré l'attention sur les conflits entre ces communautés ainsi que le viol des mineurs dans la province.



Dans son discours d'installation, le secrétaire général Hamit Guerdi Moukou a brièvement présenté la nouvelle gouverneure, Mme Eldjima Abderrahmane, comme une administratrice expérimentée. Il a rappelé les prérogatives de la gouverneure, notamment celles de faire respecter l’autorité de l’Etat, d’assurer la sécurité, et d’asseoir la cohabitation pacifique. Toutefois, il a souligné que les tâches qui attendent Mme la gouverneure sont délicates et exigent d'elle des qualités humaines et un sens de responsabilité.



La gouverneure entrante, Mme Eldjima Abderrahmane, a exprimé sa reconnaissance au Président de Transition pour avoir choisi sa modeste personne pour diriger la province de la Tandjilé. Elle a promis de tout faire pour combattre les maux qui minent le développement de cette province et a demandé la collaboration de tous les responsables à différents niveaux pour anéantir les fauteurs de troubles.



Après la cérémonie, les deux gouverneurs et le secrétaire général du ministère de l’administration du territoire se sont retirés à la résidence pour la signature du procès-verbal à huit-clos. La nouvelle gouverneure a maintenant pris ses fonctions et est prête à relever les défis de la province de la Tandjilé.