Tchad : Il faut voler, et vite ! Ce n’est qu’une transition

“Le molosse ne se débarrasse pas de sa déhontée façon de s’asseoir’’. La plupart des hauts cadres du Conseil militaire de transition sont atteints de la kleptomanie sous Déby père. Assurés du soutien de ce dernier, ils ont pillé impunément les ressources du pays. Ces détourneurs patentés s’évertuent à perpétuer cette tradition sous Déby junior.



Une preuve irréfutable. 13 milliards de Fcfa selon le gouvernement, entre 40 et 120 milliards selon certaines sources sont détournés à la Société des hydrocarbures (SHT) il y a quelques jours.



Une autre preuve tangible de cette course folle à l'enrichissement est la récente saisie de 700 000 euros (environ 458 millions de Fcfa) sur le directeur général et le trésorier de la SONACIM à l’aéroport Hassan Djamouss. Lequel directeur est nommé à peine un mois à la tête de l’institution. De l’argent destiné à rembourser une dette au Caire, prétexte-t-on en présentant un ordre de mission violant les règles élémentaires administratives et financières. Des anomalies qui cachent mal une gabegie. Ces détournements ne sont d’ailleurs que l’arbre qui cache la forêt. De nombreux cas sont passés inaperçus. Juste un peu de liberté de l’inspection générale d’État, de nombreux autres cas de vol seront révélés.



“La transition sera de courte durée, Mahamat Kaka, n’est qu’un môme que nous avons élevé, enrichissons-nous vite. Il ne nous fera rien’’, se disent assurément ces délinquants en col blanc. Même si le président du Conseil militaire de transition promet d’être impitoyable à l’égard des voleurs, le scepticisme demeure. La simple reconnaissance d'une difficile lutte contre ce mal, le refus de livrer les détourneurs à la justice, hormis leur simple éjection de leur poste renforcent le doute.



En attendant que le père jubile de la lâcheté qu’il a léguée à son rejeton (car le père non plus n’a emprisonné sérieusement les voleurs), la France jouera pour longtemps les Danaïdes. L’aide financière qu’elle accorde aveuglément au Tchad, pays de délinquance financière, tombe inévitablement dans un gouffre.