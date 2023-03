Tchad : Kosmadji Merci présente les objectifs du parti SONOR lors de sa rentrée politique

Devant un public composé de militants du parti SONOR venus de divers horizons et d'autres personnalités de partis alliés au Souffle Nouveau pour la République, Kosmadji Merci a prononcé le discours d'ouverture de la rentrée politique de son parti. C'était l'occasion pour le président du parti SONOR, Kosmadji Merci, de présenter les différents bureaux du parti, y compris la coordination nationale, aux militants du Souffle Nouveau pour la République.



Il en a également profité pour donner un bref aperçu de l'année 2022. Selon le président du parti SONOR, l'année 2022 a été marquée par des événements politiques d'une grande importance. Kosmadji Merci a rappelé que le Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) était l'un des grands événements d'importance qui avait été organisé et qui avait permis aux Tchadiens de se retrouver autour des problèmes qui minent le Tchad, tels que la réforme de l'État et les élections. Kosmadji Merci a affirmé lors de son discours que le parti Souffle Nouveau pour la République avait été créé pour gouverner le Tchad et qu'ils étaient capables de gérer le pays au niveau local, législatif et exécutif.



Le président national du parti SONOR a ensuite encouragé les militants de son parti à travailler dur pour rendre le parti SONOR dynamique. Il n'a pas manqué d'évoquer la forme unitaire décentralisée qui a duré un peu plus de 30 ans. Selon ses propos, des techniciens travaillent actuellement sur la réforme constitutionnelle, afin de déterminer si le Tchad deviendra un État fédéral ou continuera avec le système unitaire décentralisé.