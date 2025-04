Tchad : L'Axe Amtiman-Gozbeida prochainement aménagé - Le Ministre des Infrastructures en mission dans le Sila

Dès son arrivée, le Ministre a exposé les objectifs de sa mission, initiée il y a quelques semaines, en annonçant également des projets spécifiques pour la province du Sila. Ces objectifs comprennent :



Un état des lieux exhaustif des infrastructures de la province.

Le suivi de l'avancement des projets en cours, notamment l'aménagement des routes, des pistes rurales et des ponts.

La réhabilitation des infrastructures endommagées par les inondations, avec un traitement prioritaire des zones critiques avant l'arrivée des premières pluies.



Dans son allocution, le Ministre a assuré que les travaux routiers de l'axe Abéché - Gozbeida seront accélérés, tout comme la construction de plusieurs ouvrages d'art et hydrauliques. Il a donné instruction à ses services de procéder au traitement des points critiques du tronçon Amtiman - Mourai - Kerfi - Gozbeida (208 km) afin de faciliter la circulation dans cette zone.



Avant d'atteindre Goz-Béïda, le Ministre 𝐀𝐌𝐈𝐑 𝐈𝐃𝐑𝐈𝐒𝐒 𝐊𝐎𝐔𝐑𝐃𝐀 a fait une halte à Bakher, une localité située à une quinzaine de kilomètres de Goz-Béïda, pour évaluer l'état d'avancement de la réhabilitation d’un radier qui avait cédé l’an dernier suite aux inondations.





Sous la direction de l'Inspecteur Général, l'équipe du Ministre a tenu une séance de travail avec les services déconcentrés de l'État de la province du Sila. Cette rencontre avait pour but d'obtenir une vue d'ensemble des infrastructures de la province et de recueillir les doléances des populations en matière de routes et de bâtiments. Le Ministre prévoit également une série de visites sur le terrain pour constater de visu l'état général des infrastructures et l'avancement de certains travaux en cours dans la province, avant de se rendre à Abéché, dans la région du Ouaddaï.