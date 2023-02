Tchad : L'appel déterminé d'Abdelsalam Hachim Boh contre les traitements inhumains dans la zone de Miski

Il affirme que tous les tchadiens jouissent des mêmes droits et devoirs dans cette république et il n’y a pas de distinctions entre les tchadiens. Il n’existe pas de tchadiens de premier plan ou de seconde zone.



Cependant, les dénonciations sur les récents évènements qui se seraient déroulés dans la zone de Miski à travers notamment des vidéos polémiques diffusées dans les réseaux sociaux, alors démenties par les autorités locales, sont à condamner avec la dernière énergie selon Abdelsalam Hachim Boh. Les tortures et les séquestrations infligées sont inacceptables et ne peuvent être tolérées.



C’est pourquoi AHB lance un vibrant appel à la jeunesse de la province ou de la localité pour qu’elle bannisse définitivement ces pratiques néfastes et contribue à rétablir la paix et le vivre ensemble avec les frères des différentes communautés du pays. La jeunesse jouera un rôle crucial pour le retour de la paix définitive dans cette province du Tchad.



Il est important selon AHB, d’encourager les jeunes à adhérer aux principes et valeurs de la république pour aider à apaiser le climat actuel de "terreur".



Le retour à la paix est une condition sine qua non pour un développement harmonieux au Tchad. La paix est le gage d’un avenir meilleur pour le peuple tchadien et il est temps de travailler ensemble pour atteindre cet objectif commun.