ANALYSE Tchad : La "bili" dans les cabarets : un loisir inquiétant pour les jeunes du 9ème arrondissement de N'Djaména

Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 3 Mars 2025



Dans le 9ème arrondissement de N'Djaména, une scène préoccupante se répète quotidiennement. Dès 6 heures du matin, de nombreux jeunes convergent vers les cabarets pour consommer des boissons locales telles que le "bil-bil" ou la "clochette". Cette pratique, devenue un loisir pour une grande partie de la jeunesse, soulève des questions quant à ses causes et ses conséquences.



Dans le 9ème arrondissement de N'Djamena, la scène est préoccupante. Dès 6h du matin, de nombreux jeunes se retrouvent dans les cabarets pour déguster des boissons locales telles que le bil-bil et la clochette. Une question se pose : qu'est-ce qui explique l'afflux massif de ces jeunes, souvent en âge de travailler, dans ces établissements si tôt dans la journée ?

Un Loisir Face au Chômage L'alcool, souvent considéré comme un frein au développement, peut avoir des effets dévastateurs sur la santé. Un jeune de 23 ans, faisant partie d'un groupe de six, témoigne : "Nous sommes tous les jours au cabaret parce qu'il n'y a rien à faire. Pas de travail pour les jeunes, et nos diplômes sont dans les tiroirs à la maison." Cette situation met en lumière un problème plus vaste : le manque d'opportunités pour les jeunes diplômés. L'école, bien qu'elle ouvre l'esprit, ne garantit pas un emploi. Les jeunes doivent être proactifs, encourager la créativité et entreprendre au lieu d'attendre passivement une offre de l'État.

Risques Sanitaires Les cabarets, où l'alcool est souvent préparé dans des conditions d'hygiène douteuses, posent des risques pour la santé. Les calebasses, généralement utilisées pour servir les boissons, deviennent des vecteurs de maladies. Les mouches et d'autres nuisibles peuvent contaminer ces boissons, exposant les consommateurs à des maladies telles que : Hépatite

Tuberculose

Autres maladies contagieuses dues à la salive. Responsabilités et Solutions La mairie, à travers son service d'assainissement, doit veiller à l'application des règles d'hygiène dans les cabarets et autres débits de boissons. Il est essentiel d'améliorer les conditions sanitaires pour protéger la santé des jeunes.

Appel à la Jeunesse Pour les jeunes, il est crucial de briser les chaînes de la dépendance à l'alcool. Se surpasser ne signifie pas se fier à un manque d'emploi, mais plutôt chercher des alternatives constructives. L'alcool ne doit pas être une échappatoire face à l'inaction. Les jeunes doivent s'engager dans des activités positives et contribuer au développement de leur communauté. La situation des jeunes dans le 9ème arrondissement de N'Djamena soulève des questions importantes sur l'éducation, l'emploi, et la santé. Il est impératif que la jeunesse prenne conscience des risques liés à la consommation d'alcool et cherche des moyens d'améliorer sa condition, tout en appelant les autorités à intervenir pour garantir des conditions de vie saines. Dans le 9ème arrondissement de N'Djamena, la scène est préoccupante. Dès 6h du matin, de nombreux jeunes se retrouvent dans les cabarets pour déguster des boissons locales telles que le bil-bil et la clochette. Une question se pose : qu'est-ce qui explique l'afflux massif de ces jeunes, souvent en âge de travailler, dans ces établissements si tôt dans la journée ?L'alcool, souvent considéré comme un frein au développement, peut avoir des effets dévastateurs sur la santé. Un jeune de 23 ans, faisant partie d'un groupe de six, témoigne :Cette situation met en lumière un problème plus vaste : le manque d'opportunités pour les jeunes diplômés. L'école, bien qu'elle ouvre l'esprit, ne garantit pas un emploi. Les jeunes doivent être proactifs, encourager la créativité et entreprendre au lieu d'attendre passivement une offre de l'État.Les cabarets, où l'alcool est souvent préparé dans des conditions d'hygiène douteuses, posent des risques pour la santé. Les calebasses, généralement utilisées pour servir les boissons, deviennent des vecteurs de maladies. Les mouches et d'autres nuisibles peuvent contaminer ces boissons, exposant les consommateurs à des maladies telles que :La mairie, à travers son service d'assainissement, doit veiller à l'application des règles d'hygiène dans les cabarets et autres débits de boissons. Il est essentiel d'améliorer les conditions sanitaires pour protéger la santé des jeunes.Pour les jeunes, il est crucial de briser les chaînes de la dépendance à l'alcool. Se surpasser ne signifie pas se fier à un manque d'emploi, mais plutôt chercher des alternatives constructives. L'alcool ne doit pas être une échappatoire face à l'inaction. Les jeunes doivent s'engager dans des activités positives et contribuer au développement de leur communauté.La situation des jeunes dans le 9ème arrondissement de N'Djamena soulève des questions importantes sur l'éducation, l'emploi, et la santé. Il est impératif que la jeunesse prenne conscience des risques liés à la consommation d'alcool et cherche des moyens d'améliorer sa condition, tout en appelant les autorités à intervenir pour garantir des conditions de vie saines.





Dans la même rubrique : < > Tchad : L'inefficacité de la loi face à la recrudescence des violences sexuelles sur les mineurs ? Tchad : Grossesse hors mariage, source de malédiction ? Un débat entre traditions et modernité Tchad : Panaris, infection bactérienne ou pratique occulte ? Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)